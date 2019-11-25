طريقة عمل الدجاج المشوي بالزعتر

الدجاج المشوي بالزعتر، من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها، نظرا لمذاقها المميز. قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طريقة تحضير الدجاج المشوي بالزعتر. مقادير الدجاج المشوي بالزعتر - دجاجة. - زعتر. - زبادي. - روزماري. - ملح. - بصل مبشور. - زيت. Advertisements - كمون. - عصير ليمون. - طماطم مبشورة. - فلفل أسود. طريقة تحضير الدجاج المشوي بالزعتر - خلط البصل مع الزبادى وعصير الليمون والطماطم المبشورة، بالإضافة إلى الزيت والزعتر وجميع التوابل السابقة. - تتبيل الدجاجة من الداخل، وتركها لمدة 2 ليلة داخل الثلاجة. - وضع الدجاجة المتبلة في صينية، وتركها في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج.

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