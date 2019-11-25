متصل لـ"أديب" عن الطلاق بسبب السوشيال ميديا: لازم نقفل اللوكيشن يا باشا

خصص الإعلامي عمرو أديب الفقرة الأسبوعية، في فقرته مع رجاء الجداوي للحديث عن "هل من الممكن أن تتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في الطلاق؟"، وهو الأمر الذي استفتى عليه متابعي البرنامج بنعم بسبة 94%؛ وتكون نسبة لا 6% فقط.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر": "ده التصويت الأقوى في النسبة بتاعته أن النتيجة تطلع غريبة كده"، بينما قالت الفنانة رجاء الجداوي: "وسائل التواصل هي للتواصل بين الناس، ولكن سوء استعمالها من البشر ده اللي خلاها متهمة بحجات كتير وسبب في الطلاق لأن اللي متجوزين قاعدين على الموبايلات وانتهى الحوار بينهم في المنزل".

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فيما قال أحد المتصلين ويدعى هشام: "ممكن واحد يقول لمراته أنا مسافر الإسكندرية أو الغردقة وتنام تصحى تلاقيه على بعد 800 متر منها، ودي عملتلنا مشاكل كتير جدا وخد بالك لازم تقفل اللوكيشن يا باشا"، موضحا أن من يشك في زوجته فسيصلا إلى الطلاق بشكل سهل.

بينما قالت متصلة تدعى سامية، إن مواقع السوشيال ميديا والهواتف الذكية قد أثرت على الحياة الزوجية وإهمال الزوجة في واجباتها المنزلية: "الزوجة بتهمل البيت أحيانا"، موضحة أنه وبسبب ذلك الأمر قد تحدث مشكلات بين الزوجين: "بقى ممكن تدخل وتطلع على حاجات ما كانتش تعرفها قبل كده وبتبقى ماسكة الموبايل ومهملة بيتها وولادها".