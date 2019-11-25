استشاري علاقات أسرية تهاجم رضوى الشربيني: تحرض السيدات على أزواجهن

شنت الدكتورة أشجان نبيل استشاري العلاقات الأسرية، هجومًا حادًا على الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمه برنامج "هي وبس"، على شاشة "CBC سفرة"، متهمة إياها بتحريض المرأة على زوجها، كما وصفتها بـ"الجهل"، وذلك خلال استضافتها في برنامج "أصعب سؤال"، على شاشة "الصحة والجمال".

وقالت "نبيل": "هفضل طول عمري عند رأيي إن أكبر عدو للمرأة هي المرأة نفسها، فيه فرق بين التعليم والتحريض، التعليم هو التفوه بالقيم المجتمعية الأصيلة والصحيحة دون التمييز لطرف بعينه لكن التحريض توجيه اللي قدامي لشيء معين"، موضحة أن الشربيني دائما ما توجه جمهورها من السيدات بعد الاهتمام بأزواجهن، حيث تقول لهم "اتعلموا إزاي تقولوا لا".

وتابعت: "رضوى الشربيني لها كل الاحترام والتقدير وعندها كاريمزا وقبول وحضور لكن حاطه نفسها في حتة مش حلوة، عشان الترند بس، الترند أصلا جاي من الرجالة اللي بيهاجموا تصريحاتها، هي رضوى الشربيني مش عارفة الفرق بين الرجل الذي يمتلك القوامة الحقيقية وبين شبيه الرجل، هي معاها تخصص إيه عشان تنصح السيدات بالشكل ده".

وواصلت: "لما رضوى تقول للسيدات حطوا راسكم برأس أزواجكم ده تحريض سيئ، وبعدين ده كل يوم على البرامج ولابسة الشيء الفلاني وبتتكلم لسيدات ممكن يكون مرتبات أزواجهم متجبش 2000 جنيه، ده اسمه تحريض جاهل وأعمى".