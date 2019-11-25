بلغارية تستولي على مليارات في أكبر عملية نصب بالعملة الرقمية "وان كوين"

وقفت البلغارية "روجا إغناتوفا"، خلف العملة الرقمية "وان كوين"، وتمكنت من إقناع مستثمرين دوليين بتوظيف أموال فيها، تخطت في مجموعها ما بين 4- 15 مليار دولار، وهذا بحسب موقع "بي بي سي".

وجرى الترويج لهذا النوع من الاستثمار، بأنه رؤية جديدة لاستخدام الأموال، قدمتها الدكتورة "روجا"، في سلسلة من الفعاليات حول العالم، التي كانت إحداها في ملعب ويمبلي في لندن عام 2016، ونقلت خلالها رسالة أفادت بأن "وان كوين" ستكون بلا حدود، وآمنة، وسهلة الاستخدام.

وخلال جولاتها كانت "روجا"، تخاطب الحشود وتخبرهم بالتقدم الذي تحققه "وان كوين"، وأنها في طريقها للتفوق على العملة الرقمية الشهيرة "بيتكوين"، والقضاء على كل العملات الزائفة التي تقلد الفكرة، ولقبت نفسها بـ"ملكة التشفير".

ونجحت شركة "وان كوين" في نشر رسالتها حول العالم، ووضحت وثائق خاصة بها، أن هناك أفراد من 175 دولة استثمروا أموالهم في الشركة.

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كما أن أغلب الاستثمارات جمعت خلال ستة أشهر من عام 2016، أثناء جولة قامت بها الدكتورة "روجا"، الصين وحدها ساهمت بنحو 427 مليون يورو عام 2016، وكانت هناك استثمارات ضخمة من كوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وألمانيا، فيما بلغت الاستثمارات البريطانية في هذه العملة 96 مليون جنيه إسترليني.

ولكن السيدة البلغارية، اختفت في عام 2017، ولم يشاهدها أحد منذ ذلك الحين، وقبل ذلك أخذت تبذر الأموال على شراء عقارات بعدة ملايين من الدولارات في وطنها وكذلك على السيارات واليخوت الفاخرة، ووجهت وزارة العدل الأمريكية تهمة النصب والاحتيال ضدها، وقالت الوزارة الأمريكية، إن "وان كوين"، ليست في الحقيقة إلا وسيلة نصب واحتيال.

وفي مارس جرى القبض على "قسطنطين إغناتوفا"، مدير مشروع "وان كوين"، وشقيق الدكتورة المذكورة، من قبل مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي، بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني.

وتقول السلطات الأمريكية، إن "روجا إغناتوفا"، سافرت إلى أثينا في 25 أكتوبر 2017، وهي آخر رحلة رسمية مسجلة لها، ومنذ ذلك الحين لا يعرف أحد أين ذهبت بعد ذلك.