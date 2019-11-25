ما هي ألوان الشعر التي تناسب بشرتكِ الزيتونيّة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - إذا كنتِ صاحبة بشرة زيتونيّة تميل إلى اللون الأسمر الدّاكن وترغبين بتبديل لون شعركِ، فاعلمي ما هي الإمكانيّات التي في متناولكِ عديدة. إذ إن لون بشرتكِ الدافئ يسمح لكِ باختيار ألوان شعر متعددة، من الأكثر كلاسيكيّة إلى الأكثر غرابة. ولكن يبقى عليكِ تجنّب بعض الألوان التي ندعوكِ إلى التعرّف عليها فيما يلي، حسب ما جاء في موقع "العربية".

إن اختيار لون الشعر الذي يتناسب مع لون بشرتكِ ليس بالأمر السهل، خاصةً أن التدرجات المتوفرة عديدة في حال تلوين الشعر بالمنزل أو في صالون تصفيف الشعر. ولكن بين الرغبات والحقائق يُنصح بأخذ بعض العوامل بالاعتبار.

- تدرجات متنوّعة:

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عندما تجدين نفسكِ مترددة أمام اختيار الأنسب من بين عدة تدرّجات، يدعوكِ الخبراء إلى اختيار الأفتح من بينها لأن العين ترى عادةً لون الشعر أغمق مما هو عليه. أما إذا كنتِ غير متأكدة من أن النتيجة التي ستحصلين عليها ستعجبكِ، يمكنكِ اعتماد أنواع التلوين التي تزول بعد بضع غسلات أو التلوين بمواد طبيعية تحيي لون الشعر دون تغيّر لونه.

من حسن حظّ البشرة الزيتونيّة أنه يمكنها تبنّي كافة ألوان الشعر تقريباً. فإذا كان شعركِ كستنائياً أم بنياً، اختاري له لون الأكاجو أو الأشقر الداكن فهذه الألوان الدافئة تضفي إشراقاً على بشرتكِ طوال العام. أما عند اختيار تلوين بعض خصلات الشعر وليس الشعر بكامله تبنّي ألوان الكستنائي الفاتح، البني الفاتح، أو لون الشوكولاتة كونها تضفي الإشراق على بشرتكِ.

إذا كنتِ تميلين إلى تلوين بعض خصلاتكِ بالأحمر، من الضروري استشارة أهل الخبرة في تلوين الشعر لاختيار التدرّج الذي يليق ببشرتكِ من هذا اللون الدقيق. أما الألوان التي ينصحكِ الخبراء بتجنّبها فهي الأشقر والبلاتيني التي تجعل لون شعركِ يبدو اصطناعياً.