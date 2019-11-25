نصائح للتغلب على العطس

مع دخول فصل الشتاء تكثر فيه نزلات البرد، التي تتعدد أعراضه من بينها العطس الذي ينتاب الكثيرين، ويسبب لهم الإزعاج، بالإضافة إلى وضعهم في مواقف محرجة.

وعرض موقع "بولد سكاي" عددا من النصائح التي يمكن اتباعها في محاولة للتغلب على العطس.

نصائح التغلب على العطس

الابتعاد عن المهيجات الموجودة فى الهواء مثل المواد الكيميائية والغبار الأسمنتي والحبوب والدقيق.

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الإكثار من تناول فيتامين C الموجود في الحمضيات، فهو الفيتامين الذي يحتوي على مركب مضاد للهستامين ويساعد في تقليل العطس.

تغطية الأنف أثناء الحساسية الموسمية التى تأتي في أوقات معينة من كل عام.

تناول الأدوية المضادة للهيستامين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل السيتريزين، والفكسوفينادين، والوراتادي.

الإكثار من تناول الأعشاب الطبيعية لمداوته.