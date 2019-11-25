يُصاب الكثير من الأطفال بـ"الخنفرة" وانسداد الأنف، خاصة من عمر يوم حتى 6 أشهر، ما يتسبب في ظهور الكثير من الأمراض الرئوية، إضافة إلى إضرابات النوم.
وإليك طرق تنظيف أنف رضيعك، وفقًا لموقع"مايو كلينيك".
تنظيف أنف الرضيع بالمحلول الملحي
- افردي طفلك على ظهره بشكل مستقيم، وضعي يديك تحت عنقه إن أمكن، واحرصي على أن يكون رأسه مائلًا للخلف إلا قليلًا.
- ضعي من 2-3 قطرات محلول ملحي في كل فتحة من فتحتي أنفه، ويتوافر المحلول الملحي الخاص بالأطفال في جميع الصيدليات.
- إذا خرج أي رذاذ من الأنف، امسحيه برفق بمنديل ورقي.
-اجعلي طفلك ينام على ظهره قليلًا، لتسمحي للمخاط بالتفتت، ثم أحضري عيدان الأذن القطنية، وساعديه على إخراج المخاط.
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