يُصاب الكثير من الأطفال بـ"الخنفرة" وانسداد الأنف، خاصة من عمر يوم حتى 6 أشهر، ما يتسبب في ظهور الكثير من الأمراض الرئوية، إضافة إلى إضرابات النوم.

وإليك طرق تنظيف أنف رضيعك، وفقًا لموقع"مايو كلينيك".

تنظيف أنف الرضيع بالمحلول الملحي

- افردي طفلك على ظهره بشكل مستقيم، وضعي يديك تحت عنقه إن أمكن، واحرصي على أن يكون رأسه مائلًا للخلف إلا قليلًا.

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- ضعي من 2-3 قطرات محلول ملحي في كل فتحة من فتحتي أنفه، ويتوافر المحلول الملحي الخاص بالأطفال في جميع الصيدليات.

- إذا خرج أي رذاذ من الأنف، امسحيه برفق بمنديل ورقي.

-اجعلي طفلك ينام على ظهره قليلًا، لتسمحي للمخاط بالتفتت، ثم أحضري عيدان الأذن القطنية، وساعديه على إخراج المخاط.