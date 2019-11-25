طريقة عمل المعجنات بالكركم

من منطلق أن للكركم فوائد عدة، دائما ما تبحث السيدات عن طرق لتحضير المعجنات به، وتقدم "هُن" طريقة التحضير للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير معجنات بالكركم 3 أكواب دقيق 1 كوب شوفان 1 كوب لبن رايب ربع كوب عسل أبيض رشة ملح 1 ملعقة كبيرة حبة البركة 2 ملعقة كبيرة سمسم محمص ملعقة كبيرة بذر كتان Advertisements نصف كوب زبدة ماء للعجن 1 ملعقة كبيرة كركم الحشو جبنة قريش طريقة تحضير معجنات بالكركم يخلط الدقيق والشوفان والكركم وبذر الكتان والخميرة والسمسم وحبة البركة يضاف الرايب والعسل والزبدة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة تغطى العجينة وتترك لتتخمر تفرد بالنشابة وتقطع دوائر وتحشى بالجبنة ترص في صينية في الفرن حتى تمام النضج .

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