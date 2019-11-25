نصائح لعلاج البرد

يعاني الكثير من الأشخاص، من نزلات البرد الشديدة، خاصةً خلال فصل الشتاء، والتي تعد من الأمراض المزعجة للغاية، كما أنها تصيب الشخص في هذا الوقت تحديدًا من السنة بكثرة، نظرًا لأن المناخ في الصباح يكون حارا، وفي المساء يكون باردا إلى حدٍ ما.

وإليك نصائح لعلاج نزلات البرد، وفقًا لموقع "مايو كلينيك".

الليمون الدافئ بالعسل

يحتوى الليمون على فيتامين C المقاوم للبرد، ويساعد الليمون الدافئ بالعسل على تهدئة التهابات الجهاز التنفسي، وعلاج نزلات البرد من خلال غلي كوب من الماء وإضافة الليمون والعسل له.

خليط الزنجبيل والقرفة

من أفضل طرق علاج البرد بالأعشاب، هو خليط الزنجبيل والقرفة عبر إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من القرفة على كوب ماء ساخن وتحليته بالعسل لزيادة فائدته.

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حبة البركة

يمكن شرب كوب من الحليب مع حبة البركة يوميا لتقوية جهاز المناعة.

الشاي الأخضر والأسود

يساعد الشاي الأخضر والأسود على علاج نزلات البرد، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.