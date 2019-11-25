قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بطاطا بجوز الهند، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "cbc سفرة"، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة.
مقادير عمل بطاطا بجوز الهند
بطاطا
1 كوب سكر
جوز هند
ماء
طريقة عمل بطاطا بجوز الهند
تقشر البطاطا وتقطع وتسلق في الماء المضاف له سكر وجوز هند.
تقدم عند تمام النضج.
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