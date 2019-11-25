طريقة عمل الذرة المحمصة في البيت

الذرة من المحاصيل التي يمكن أكلها بأكثر من طريقة، ولعل ألذها مقرمشات الذرة التي تباع لدى المقلة، والتي تتميز بنكهاتها المميزة، ولكن هناك طريقة لإعدادها في المنزل بطريقة سهلة، وبطعمها المميز كما في الأسواق.

المقادير

2 كوب من الذرة الصفراء حجمها كبير ومجفّفة.

3 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

ملعقة كبيرة بهارات بنكهات من العطار. (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

توضع الذرة في وعاء مع 8 أكواب ماء دافئ وتنقع لمدّة تتراوح ما بين (12-18) ساعة.

يجب تغيير الماء كل حين للحفاظ عليه دافئا.

تصفى الذرة من الماء وتغسل جيدًا، ثم تجفف بالمناشف الورقية الخاصة بتجفيف الحبوب.

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يمكن أن تترك في مصفاة ذات فتحات واسعة بحيث نتخلّص من الماء، ثمّ تجفف بواسطة فوطة نظيفة.

توضع الذرة في مقلاة للتحميص ويضاف إليها زيت الذرة.

يجب مراعاة ألا تكون الحبات فوق بعضها.

تدخل الفرن على درجة حرارة 280 مئوية.

تقلب الذرة كل 6 دقائق، على أن تترك في الفرن لمدة 30 دقيقة، أو عندما يصبح لونها بنيا.

تخرج الذرة من الفرن، وتوضع على مناشف ورقية لتمتص الزيت.

تضاف البهارات (ملح، وبهارات الفشار، وثوم مطحون) وترش على الذرة.

تترك حتى تجفّ لمدة يوم أو أكثر لتكون هشة، وتقدم.