أعراض البشرة الجافة وأسبابها وكيفية وقايتها

تصاب البشرة بأعراض كثيرة خلال فصل الشتاء ولعل أبرزها هو أن تصبح البشرة جافة، والأهم هو أن جفاف الجلد لا يتسم بالخطورة عادةً، ولكنه قد يكون غير مريح وقبيح الشكل وهو ما تستعرضه "هُن" وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض البشرة الجافة

إحساس بشد الجلد، خاصة بعد الاستحمام أو السباحة

ملمس ومظهر قاسٍ للجلد

حكَّة في الجلد (الهراش)

توسُّف أو تقشير خفيف أو حاد

خطوط رقيقة أو شقوق

جلد رمادي

الاحمِرار

شقوق ميتة من الممكن أن تنزف

متى تزور الطبيب؟

إن لم يتحسن جلدك بالرغم من بَذْلِك أفضل الجهود

تجفيف الجلد يصحبه احمرار

إذا كان الجفاف والحكة يعيقان النوم بشكل جيد

لديك قروح مفتوحة أو إصابات من الخدش

لديك مناطق كبيرة من التقشير أو تساقط الجلد

أسباب البشرة الجافة

الطقس، يميل الجلد إلى أن يكون أكثر جفافًا في فصل الشتاء، عندما تنخفض درجات الحرارة ومستويات الرطوبة، ولكن قد لا يهم هذا الموسم كثيرًا إذا كنت تعيش في المناطق الصحراوية.

الحرارة، تتسبب التدفئة المركزية ومواقد الحطب وأجهزة تدفئة الأجواء والمدافئ جميعها في تقليل الرطوبة وجفاف البشرة.

الاستحمام بمياه ساخنة، يمكن أن يتسبب الاستحمام بمياه ساخنة لمدة طويلة في جفاف البشرة، وكذلك الأمر بالنسبة للسباحة كثيرًا، وخاصة في حمامات السباحة التي ترتفع بها نسبة الكلور كثيرًا.

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الصابون والمنظفات الجافة، تتسبب العديد من أنوع الصابون والمنظفات والشامبو المنتشرة في سحب الرطوبة من بشرتك حيث تم تصنيعها لإزالة الزيوت.

الأمراض الجلدية الأخرى، الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما) أو الصدفية معرضون للإصابة بجفاف الجلد.

عوامل الخطر

قد يتعرض أي فرد للإصابة بجفاف الجلد، لكن قد تزداد احتمالية إصابتك بالمرض إذا:

كانت سنك 40 عامًا أو أكثر، تتزايد المخاطر مع التقدم في العمر — يعاني أكثر من 50% من البالغين الأكبر سنًا جفاف الجلد.

المعيشة في ظل المناخات الجافة، أو الباردة أو التي تنخفض فيها نسبة الرطوبة.

العمل في وظيفة تحتم عليك غمر جلدك في المياه، مثل أعمال التمريض وتصفيف الشعر.

السباحة المتكررة في حمامات السباحة التي تحتوي على مياه معالجة بالكلور.

مضاعفات البشرة الجافة

عادةً ما يكون جفاف الجلد غير مؤذٍ. ولكن إن لم يُعتن به، فقد يؤدي جفاف الجلد لما يلي:

التهاب الجلد التأتبي (إكزيما)، إن كنت معرضًا للإصابة بهذه الحالة، فإنه يمكن للجفاف المفرط أن يؤدي إلى تنشيط المرض، ويسبب الاحمرار، والتشقق والالتهاب.

العدوى، قد يتشقق الجلد الجاف، ويسمح للبكتيريا بالدخول، لتسبب عدوى.

للوقاية من البشرة الجافة

جرِّب اتباع هذه النصائح للوقاية من فرط جفاف الجلد:

الترطيب، تعزل مستحضرات الترطيب الجلد لمنع هروب الماء منه.

حُد من التعرض للماء، اجعل وقت استحمامك بالمغطس أو بالدش يقتصر على 10 دقائق أو أقل. أدر مؤشر درجة حرارة المياه إلى درجة الحرارة الفاترة لا الساخنة، حاول عدم الاستحمام لأكثر من مرة يوميًا.

تجنّب الصابون المسبب لجفاف الجلد، جرِّب استخدام كريمات التنظيف أو مطهرات البشرة اللطيفة ومنتجات جل الاستحمام المضاف إليها مواد مرطبة للبشرة.

غط جلدك قدر الإمكان في الطقس البارد، قد يسبب الشتاء جفافًا شديدًا للجلد، ومن ثم فاحرص على ارتداء وشاح وقبعة وقفازين عند الخروج.

ارتد قفازات مطاطية، إذا كان عليك أن تغمر يديك بالماء، أو إذا كنت تستخدم منظفات قاسية، يمكن للقفازات مساعدتك على حماية جلدك.