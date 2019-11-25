نصائح لعلاج دوالي الساقين

تعد مشكلة دوالي الساقين من المشاكل المزعجة، فالدوالي يصاحبها آلام وتشوهات بالقدمين تحدث نتيجة بروز في الأوردة والشرايين، بسبب الوقوف لساعات طويلة وحدوث إعاقة بعمل الدورة الدموية، لذلك يقدم لكي موقع "هن" بعض النصائح لعلاج دوالي الساقين، كما ذكرها لموقع الطبي مايو كلينك.

تعد ممارسة التمارين الرياضية من أهم العلاجات لدوالي الساقين، كونها تعمل على تحسين الدورة الدموية بالجسم.

العمل على تقليل الوزن الزائد.

عمل تدليك للساقين بشكل دائم ومنتظم.

Advertisements

ارتداء الجوارب التي تضغط على الساقين.

رفع الساقين لأعلى مع الاستلقاء على الظهر.

وصفات طبيعية لعلاج دوالي الساقين

يمكن استخدام زيت بذور العنب عن طريق خلط 3 ملاعق صغيرة منه مع كمية متساوية من زيت الجوجوبا، و8 نقاط من زيت النعناع والليمون، ثم تدليكه على الساقين بالخليط لبضع دقائق ونغسلها.

يستخدم زيت الزيتون في علاج دوالي الساقين بعد خلط كمية متساوية منه مع زيت فيتامين هـ ثم نسخنه قليلا، وتدليكه على الأوردة مرتين باليوم، وذلك لمدة شهرين.

يستخدم الفلفل الحار لعلاج الدوالي من خلال خلط ملعقة صغيرة من الفلفل الحار مع كوب من الماء الساخن، ويتناول هذا الخليط عن طريق الفم ثلاث مرات يوميا لمدة لا تقل عن شهرين، وذلك من شأنه تحسين الدورة الدموية والتخفيف من تورم الأوردة.