الثلاثاء.. مناهضة العنف ضد المرأة على طاولة جمعية مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة، بعد غدٍ الثلاثاء، حزمة من الفعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة، تبين مدى عمق الأسى والألم الذي تكابده المرأة يوميا جراء أشكال العنف الذي تتلقاه ممن حولها، تأتي هذه الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، صرح بذلك الدكتور نبيل حلمي، أمين عام الجمعية.

وأشار حلمي، في تصريحات صحفية إلى أن الحد من أشكال العنف بكل أشكاله يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية تكاتف جهودها لتطبيق الأنظمة والقوانين على كل من يقوم بتعنيف المرأة، للوصول إلى مجتمع آمن وخال من أنواع العنف والتمييز كافة.

فيما قالت إيمان مهدى، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن هذه الفعاليات تشهدها مكتبة مصر الجديدة وتستهل بندوة بعنوان "الخصوصية الثقافية ودورها في تبرير العنف ضد النساء.. هل من آليات للمواجهة؟"، تقدمها الإعلامية والباحثة رباب كمال، في السادسة من مساء بعد غد الثلاثا، حيث تناقش آليات مواجهة الظاهرة، ودور المجتمع المدني والمنصات الإعلامية الحديثة، في رصد العنف والتوعية ضده، وضرورة تشكيل جماعات ضغط لمواجهة الظاهرة.

وعلى هامش الندوة يفتتح معرض للفن التشكيلي يضم 30 لوحة فنية لعدد من الفنانين التشكليين يتناول كل فنان قصة، وجانبا من جوانب العنف الذي تتعرض له المرأة مثل ضغوط الحياة المختلفة التي تتعرض لها، والانتهاكات التي تتعلق بحقوقها، ومعاناتها النفسية والاجتماعية، ونظرتها للحياة من حولها، يشرف عليه ويشارك فيه الفنان التشكيلى أحمد بيرو.