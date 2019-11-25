حنان مطاوع تنشر صورة جديدة لابنتها: يارب احفظها واسعدها

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لابنتها الوحيدة أماليا، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلقة: "يارب احفظها واسعدها وأرضى عنها.. وإسعد كل الناس.. صباح المحبة". ورُزقت الفنانة حنان مطاوع بابنتها الوحيدة أماليا، من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني بعد 3 سنوات من زواجهما الذي احتفلا به عام 2016.

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