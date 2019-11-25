مسيرة حاشدة للتنديد بالعنف ضد المرأة في بيرو

تظاهر آلاف الأشخاص في مسيرة حاشدة في عاصمة بيرو "ليما"؛ للمطالبة بضرورة القضاء على أعمال العنف التي ترتكب بحق المرأة في بيرو، وأوضحت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، أن المحتجين طالبوا السلطات بتشديد العقوبات على كل من يعتدى على النساء جسديا أو لفظيا في بيرو، مشيرة إلى أن المحتجين تظاهروا في عدد من شوارع العاصمة ليما وهم يهتفون ويرفعون لافتات منددة بالعنف الجسدي والتحرش ضد النساء.

يذكر أن دول العالم تحتفل غدا الاثنين باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 2019 تحت شعار: "لون العالم برتقالي.. جيل المساواة ضد جرائم الاغتصاب"، حيث يتم التركيز على قضايا العنف الجنسي والاغتصاب، وكذلك أشكال العنف من الختان والزواج المبكر.

وفي سياق متصل، نظمت مجموعات حقوق المرأة، احتفالا بهذه المناسبة، مسيرة في وسط العاصمة اليونانية "أثينا"، أمس السبت، بينما من المقرر أن تحضر غدا الاثنين بعض النساء المُعتدى عليهن في ساحة أجياس صوفياس في مدينة سالونيك؛ لتقديم الدعم والمشورة.

وارتفعت معدلات العنف المنزلي داخل اليونان، بنسبة 34.5% بين عامي 2014 و2018 لتبلغ 4722 من 3512، وتمثل النساء 66.3% من الضحايا، وذلك وفقا لتقارير رسمية صدرت عن الشرطة اليونانية، فيما أشارت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، اليوم، إلى أن الضابط المسئول عن إدارة العنف الأسري في مدينة سالونيك الساحلية الشمالية ريستوس ديميراكوبولوس، أشرف على حملة جابت البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وقام بتوزيع المنشورات والتحدث إلى الجمهور حول العنف المنزلي والاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع اقتراب اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.