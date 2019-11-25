للقصيرات.. حيل بسيطة تجعلك أطول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري: تعاني بعض الفتيات قصيرات القامة في اختيار قطع الملابس والأحذية التي تناسبهن، ولذلك نقدم لكِ بعض الأفكار التي تساعدكِ في ذلك بحسب ما ذكر موقع برايت سايد. - الحذاء العالي اختاري الأحذية العالية من الأمام والخلف والتي تغطي أصابعك أيضًا. - البنطلون اختاري البنطلون الذي يغطي ساقك بالكامل وابتعدي عن القصير الذي يصل إلى الكاحل فقط.. واعتمدي على"الهاي ويست" و"السكيني" الغامق حتى يعطيكِ طولًا. - ثني البلوزة اعتمدي على ثني ملابسك داخل البنطلون حتى تبدو ساقك بمظهر أطول. Advertisements - خطوط رأسية اختاري ملابس بها خطوط رأسية وليست عرضية حتى تعطيكي طولًا إضافيًا. - اللون الموحد يمكنك الاعتماد على إطلالة ذات لون موحد للظهور بقامة طويلة. - الكعب العالي اختاري الأحذية ذات الكعب العالي والتي ستجعلك تُبدين أطول مما أنت عليه، واعتمدي على الألوان المتناسقة مع ملابسك.

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