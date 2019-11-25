تجنب البطارخ.. 5 نصائح احرص عليها عند شراء الجبن الرومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر:

تعتبر الجبنة الرومي أحد أنواع الجبن التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقها اللذيذ، كما تعتاد الأمهات على إعدادها في سندوتشات لأطفالهن وهم ذاهبون إلى المدرسة، ما يعرضهم لخطر الإصابة ببعض الأمراض، في حالة شرائها من قبل أماكن غير موثوق منها.

تقول الدكتورة شيرين على زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الجبن الرومي عبارة عن خليط مكون من الحليب البقري أو الجاموسي ومادة دهنية "القشدة"، موضحةً أن عملية الخلط تليها مرحلة تدعى "المنشر"، يتم فيها وضع أقراص الجبنة على أرفف خشبية لتمليحها وتجفيفها من المياه التي تحتوي عليها، لتأتي بعد ذلك مرحلة التخزين والتي تستمر لمدة شهر ونصف.

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