فيديو.. جمعهما القدر وفرقهما الموت.. قصة حب فاروق الفيشاوي وسمية الألفي

بعد أشهر من وفاته، تصدر الفنان فاروق الفيشاوي، محركات البحث "جوجل"، من جديد، بعد لقاء الفنانة سمية الفيشاوي، في أول ظهور إعلامي لها، مع الإعلامي "عمرو الليثي"، في برنامج "واحد من الناس"، بعد انقطاعها عن الحوارات والاستضافات التلفزيونية لأعوام، لتظهر مجددًا بعد أشهر من وفاة طليقها الراحل.

تصريحات سمية الألفي، وبكاءها على طليقها الراحل خلال اللقاء، أظهر مدى حبها لفاروق الفيشاوي، رغم علمها الدائم بخيانته لها، وعدم بوحها عما بداخلها، وخاصة حينما قالت:"أنا من غير فاروق الفيشاوي تايهة في الدنيا، كنت ممكن ما أشوفش الفيشاوي لمدة 6 شهور، لكن مش مهم، كافية إنه كان موجود في الدينا".

ويقدم هُن قصة حب الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، خلال السطور التالية.

علاقة حب من نوع خاص عاشها الثنائي سمية الألفي وفاروق الفيشاوي، نشأت قبل الشهرة والأضواء، فخطف الشاب قلب الفتاة، وتوجت قصة الحب بعلاقة زواج، كانت مثل الحكايات الخيالية، بعدما بدأت قصتهما صدفة أثناء مسرحية "السندريلا"، التي عرضت في قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

كانت "الألفي" حينها طالبة في كلية الآداب بجامعة القاهرة لا يزال عمرها 20 عاما حين أحبته، و"الفيشاوي" كان طالبا بمعهد فنون مسرحية، فكانت هي "السندريلا" وهو "البرنس"، قصة حكتها سمية الألفي خلال استضافتها في برنامج "فحص شامل" المذاع على فضائية الحياة في يناير 2011.

من جاردن سيتي وحتى المنيل حيث تسكن "سمية"، طريق طويل كانا سويا فيه، استطاع "الفيشاوي" خلاله امتلاكها بـ"وردة ولبان وباكو شوكولاتة"، فلم تستطع أن تنسى تفاصيل هذا اليوم رغم مرور العديد من السنوات، فكان هو بالنسبة لها أكثر من مجرد فارس أحلام، عاشت واقع أجمل بصحبته، بعد شهر واحد من التعارف ارتبطا عاطفيا، "الحب بدأ مع الانتصار" هكذا قال فاروق الفيشاوي، حيث كانت حينها انتصارات أكتوبر 1973، ثم بدأت بعد ذلك علاقة زواجهما في فبراير 1974 التي استمرت 16 عامًا أثمرت عن طفليهما أحمد وعمر.

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حب تحول لصداقة بعد الطلاق والإنفصال

ورغم طلاقهما إلا أن الثنائي جمعت بينهما علاقة صداقة قوية، وكانا مثالًا للعون والسند لبعضهما البعض، فكانت الداعم الأول له في مرضه ومحنته حينما أعلن إصابته بمرض السرطان خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ34 في شهر أكتوبر من العام الماضي.

"إحنا كلنا وقفين في ضهرك وجمبك"، كلمات عبرت بها الصديقة والزوجة السابقة عن دعمها للفيشاوي خلال مرضه، وذكر خلال لقاء في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، على قناة "CBC"، إنها كانت على علم بإصابته بمرض السرطان قبل إعلانه للجميع.

انهيار سمية الألفي في جنازة الفيشاوي

وانهارت الفنانة سمية الألفي من البكاء عقب تلقيها نبأ وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بعد معاناته مع مرض السرطان.

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، أن "الألفي" ظلت تصرخ قائلة: "فاروق مات"، مضيفاً أن الأخيرة ظلت داعمة للفنان الراحل أثناء فترة مرضه مرورًا بأيامه الأخيرة التي شهدت تدهور حالته الصحية.

وتابعت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس": "أنا مؤمنة جدًا بالله، وديمًا بقول إن لله وإن إليه راجعون، وعارفة أن كل واحد له ميعاد، وأنا راضية جدًا بقضاء الله عز وجل"، لافتة إلى أنها كانت من الممكن أن تعود للتمثيل مرة أخرى إذا كان الفيشاوي موجود على قيد الحياة.