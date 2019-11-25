تعرف على فوائد الحليب المعالج تحت الحرارة الفائقة

الحليب المعالج تحت الحرارة الفائقة، من الألبان التي انتشرت مؤخرا في الأسواق، والتي يجهل البعض فوائده لصحة الإنسان، وما يميزه عن الحليب المبستر.

وأوضح هيلتون ديث، خبير الألبان، أن عملية البسترة بالحرارة فائقة الارتفاع التي تُستخدم في إنتاج هذا النوع من الحليب تستغرق وقتًا قصيرًا للغاية، يصل إلى 3 ثوان، مقارنة بعملية البسترة المعتادة، بحسب الـ"bbc".

فيما يلي مميزات الحليب المعالج تحت الحرارة الفائقة وفقا لما ذكره "Medical news today" و"bbc".

- تستمر صلاحيته لعدة أشهر، على عكس بقية الألبان المبسترة التي تفسد عقب 15 يومًا من إنتاجها، وذلك لأنه يُسخن هذا الحليب حتى 140 درجة مئوية، وهو ما يعادل ضعف درجة حرارة البسترة المعتادة.

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- يصنع هذا النوع من الحليب في عبوات معقمة مصنوعة من الورق الشمعي.

- تساعد الحرارة العالية في قتل البكتيريا الضارة.

- لا يحتاج إلى تبريد.