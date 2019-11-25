الامارات | 15 ألف عنوان في «أم القيوين للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف عنوان في «أم القيوين للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «لبناء أمة تقرأ»، انطلقت أمس فعاليات معرض «أم القيوين للكتاب»، الذي نظمته الكلية الإماراتية الكندية الجامعية.

وشارك في المعرض، الذي افتتحه الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، 23 دار نشر محلية، ومؤسسات ثقافية عاملة في الدولة، عرضت أكثر من 15 ألف عنوان من الإصدارات المعرفية والأدبية والعلمية والأكاديمية، وكتب الأطفال والابتكار والعلوم التقنية.

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وثمّن مدير الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، الدكتور جلال حاتم، دعم القيادة في دولة الإمارات لقطاع الثقافة ورعاية الأنشطة والأحداث المنوّعة التي تسهم في تعزيز الحراك الثقافي بالدولة.

وعلى هامش المعرض، نظمت ندوة بعنوان «تثقف لأجل الإمارات» ناقشت الثقافة في الإمارات من جوانب عدة. وشملت فعاليات المعرض ركناً للأطفال يهدف إلى تنمية المواهب الثقافية الأدبية والفنية لديهم.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمعرض توقيع كتاب بعنوان «للعمر لحظات» للكاتب هزاع الشحي. وتختتم فعاليات معرض الكتاب، الذي ينظّم على فترتين صباحية ومسائية، اليوم.