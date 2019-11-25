الامارات | القرية العالمية تحصل على «سيف الشرف»

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تحصل على «سيف الشرف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حازت القرية العالمية، التي تعدّ من أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، تقدير «سيف الشرف» المرموق من مجلس السلامة البريطاني، الذي يمنح للشركات والمؤسسات ذات الأداء المتميز في إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي: «تعدّ السلامة قيمة أساسية لدينا، وحجر الزاوية في جميع عملياتنا، ونحن ملتزمون بتقديم مهرجاناتنا واحتفالاتنا على نحو آمن وموثوق للملايين من ضيوفنا في كل موسم».

وأضاف أن «التقدير دليل على الإدارة المثالية للصحة والسلامة والبيئة في القرية العالمية، وفخورون بريادتنا في القطاع، والتزامنا في توفير بيئة آمنة ومتفوقة في مجالات الصحة

والسلامة والبيئة يحتذى بها عالمياً. وملتزمون بالاستمرار في تطوير قواعد الصحة والسلامة في وجهتنا، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية، تدعم تجربتنا الاستثنائية لملايين الضيوف». وكانت الوجهة قد تميّزت بكونها أول متنزه ترفيهي في العالم يحصل على تصنيف أفضل الممارسات للصحة والسلامة المهنية من فئة «خمس نجوم»، التي أجراها مجلس السلامة البريطاني في وقت سابق، مبيّناً التزامها بالتحسن المستمر لأنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة والترتيبات المرتبطة بها.

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واجتازت القرية بنجاح تدقيقاً شاملاً من المجلس على معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، مكّنها من التنافس على تقدير «سيف الشرف»، الذي يشترط على الشركات الحصول على تقييم «خمس نجوم» في عملية التدقيق التي تمت من قبل لجنة مستقلة من الخبراء في الفترة من أغسطس 2018 وحتى يوليو 2019.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس أمناء السلامة البريطاني، لورنس ووترمان، القرية العالمية بتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، مضيفاً أن «تحقيق التميز المؤسسي المنشود أمر صعب، وتحقيقه على هذا المستوى العالي من قبل القرية العالمية مدعاة للإشادة. وﻓﺨﻮرون بإﻧﺠﺎزات الوجهة التي تعكس التطور ومسيرة النجاحات».

5 نجوم

القرية اجتازت بنجاح تدقيقاً شاملاً من المجلس على معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، مكّنها من التنافس على تقدير «سيف الشرف»، الذي يشترط على الشركات الحصول على تقييم «خمس نجوم» .