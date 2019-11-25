الامارات | 10 خيارات لزفاف لا يُنسى خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خيارات لزفاف لا يُنسى خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب العام الجاري على نهايته، وتخطيط المقبلين على الزواج التخطيط لهذا اليوم المنتظر خلال 2020، هناك خيارات بالجملة لتنظيم أجمل حفلات الزفاف وتخصيصها بطابع شخصي وبلمسات تستمرّ ذكراها، وتعكس الذوق والأسلوب الشخصي للثنائي.

وكشفت مجموعة إعمار للضيافة عن أكثر من 40 موقعاً تناسب كل أنواع وأحجام حفلات الزفاف، بداية من المواقع الداخلية والخارجية، والإطلالات على نوافير المياه والجسور والحدائق، وصولاً إلى الأجواء العصرية والتقليدية. وأكدت المجموعة أن فريقها الذي يضم نخبة من أبرز مصمّمي حفلات الزفاف والطهاة عبر سلسلة «العنوان» للفنادق والمنتجعات و«فيدا» للفنادق والمنتجعات، صمموا كل أنواع حفلات الزفاف التي يمكن تخيلها، وهم على دراية بكل التوجّهات العصرية في هذا العالم. من جهتها، قالت مديرة إدارة المشاريع والشراكات الاستراتيجية لدى «إعمار للضيافة» ألما أو يونغ، إن «التخطيط ليوم الزفاف المثالي هو مغامرة مشوّقة لأي ثنائي مقبل على الزواج، فالبعض لديه رؤية واضحة لما يريده بالضبط، بينما يبدو هذا اليوم كورقة بيضاء للآخر، وعليه أن يملأها بالتفاصيل، بالاطلاع على المواقع والمدوّنات والمجلات الغنية بالمعلومات». وأضافت أنه «في معظم الأحيان يصبح الكمّ الكبير من المعلومات والخيارات متعباً ومربكاً، وفريقنا يدرك هذا الأمر، ويعمل مع الثنائي ليضمن أن يكون يومه الكبير كما يتمنى وأكثر». وهنا يستعرض خبراء المجموعة 10 خيارات لابد من اعتمادها لحفل زفاف يدوم في البال عام 2020:

1 محطات الطعام المبتكرة

النمو في شعبيه المأكولات المعدة بطرق تقليدية والجاهزة سيستمرّ في التأثير في قرارات المقبلين على الزواج، بالنسبة لخيارات المأكولات والمشروبات، فهم يبحثون عن محطات طهي حي استثنائية وعروض مبتكرة، ويحرصون على مشاركة أصدقائهم وعائلاتهم بتشكيلة من الأطباق المفضلة لديهم في بلادهم.

2 حفلات صديقة للبيئة

بات كثيرون من المقبلين على الزواج حالياً أكثر وعياً من الناحية البيئية، ويتطلعون لمراعاة الظروف البيئية، باعتماد مأكولات محلية المصدر ومواد قابلة لإعادة التدوير، كما يبحثون عن طرق لإطالة عمر الديكور، كدمج الصور في مشغولات خشبية يمكن إعادة استخدامها في ما بعد كذكرى جميلة من حفل زفافهم بمنزلهم.

3 قوالب الحلوى

يستمرّ قالب الحلوى بتشكيل المحور الرئيس في العديد من حفلات الزفاف. وسيشهد 2020 توجّهاً مختلفاً، إذ تستوحى القوالب من فساتين الزفاف الراقية، في حين سيتم تشجيع العرسان الذين يفضّلون الابتعاد عن اللون الأبيض التقليدي بالتوجه نحو خيارات شخصية أكثر، مع تزايد تصاميم قالب الزفاف المزيّن بالرسم اليدوي.

4 مواقع خارجية

تتميز حفلات الزفاف المقامة في الهواء الطلق بأجواء رومانسية عفوية، ما يجعل الإقبال عليها مستمراً. لحسن الحظ، مهما كانت الخيارات التي يتطلّع إليها الثنائي في الهواء الطلق، سواء كانت في موقع داخلي أو في حدائق غناء أو بإطلالة حصرية على نافورة مائية، فكلها متاحة في دبي، والطقس الشتوي يسهم في تحقيقها.

5 عروض البث المثالية

عروض البث بالفيديو هي أحدث توجّه للتكنولوجيا الرقمية في عالم حفلات الزفاف. ويمكن للثنائي اختيار الخلفية التي يحبّها، من بث صور الزهور والغابات إلى أشعة الشمس والنجوم البراقة وغيرها.

6 تواريخ مميزة

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من المتوقع أن يكون هناك طلب كبير على حفلات الزفاف في 02.02.2020، وكذلك 20.02.20، 01.01.20، 01.10.20 و20.10.20، علماً بأن هذا التاريخ الأخير أكثر تميزاً، كونه يشكّل موعد انطلاق «إكسبو دبي 2020».

7 بريق ولمعان

ظلال الأحمر والبيج والوردي مع الأبيض والعاجي والكريم هي ألوان كلاسيكية تحافظ على رواجها في عام 2020. الألوان المعدنية تعود إلى الظهور مع تموّجات على الذهب والفضة التقليدية التي تنعكس في الموقع والديكور.

8 لقطات لمواقع التواصل

لطالما شكّلت حفلات الزفاف مناسبات لتوثيق اللحظات، إذ تعد الصور وأفلام الفيديو من أثمن مقتنيات الأزواج. ومع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح تصوير حفلات الزفاف توجّهاً في حد ذاته، وتعزز اختيار الأزواج لأماكن تتماشى مع رؤيتهم لعرض الصور على المواقع.

9 وجهات

لا يحتاج المقبلون على الزواج بالإمارات إلى السفر بعيداً بحثاً عن الطقس الجميل أو المواقع البحرية. وفي 2020 سيختار المزيد من الأشخاص إقامة حفل زفافهم في موقع مناسب لعطلة قصيرة، إذ يمكنهم جمع ضيوفهم في مكان واحد خاص، والاحتفال معاً بنهاية الأسبوع.

10 تجارب فريدة

في الوقت الذي تؤثر فيه التوجّهات المذكورة سابقاً في خيارات الأشخاص عند تخطيطهم لزفافهم، نشهد أيضاً تحولاً لدى المقبلين على الزواج الذين يبحثون عن احتفال خاص بهم، فيبرز حفل زفافهم قصة حبهم ويتيح لهم فرصة استحداث ذكريات تسعدهم إلى الأبد.

وجهات زفاف

بإطلالات على

النوافير والجسور

والحدائق وصولاً إلى

الأجواء العصرية.