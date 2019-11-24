"شوربة العدس والكرنب والكيوي".. توصيات استشاري تغذية لمنع إصابة الأطفال بالبرد

مع قدوم فصل الشتاء، تبدأ الأمهات في البحث عن أطعمة ومشروبات تحمي أطفالهن من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، الذي يؤثر على نشاط الأبناء اليومي، ويمنعهم من ممارسة روتينهم بسهولة.

قدم الدكتور بهاء ناجي، استشاري السمنة والتغذية، ترشيحات يتناولها الأطفال، للحماية من "البرد"، خلال النقاط التالية:-

- تناول «شوربة العدس» كمشروب يومي صباحاً، وذلك ليخلصهم من القلق الذي يسببه الشتاء لمن هم فى مثل عمرهم.

- تناول العسل الأسود، الذى يجب أن يكون حاضراً في نظامهم الغذائي يومياً، وأكد أن البقوليات لا غنى عنها لأنها غنية بالعناصر الأساسية للجسم كالبروتين والألياف والحديد والكالسيوم.

- الإكثار من تناول الخضار بكميات كبيرة والسلطة التي يجب أن يكون الليمون حاضراً فيها بقوة.

- إمداد الطفل بالبروتينات كاللحم والكبدة والبيض.

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- الإكثار من الكرنب والخرشوف والباذنجان.

- التقليل من تناول الحلويات والنشويات.

- تناول البطاطا الساخنة مفيد للصحة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وتقي الجسم من الإصابة بسرطان الرئة والبروستاتا وتمد الجسم بكمية كبيرة من الطاقة.

- تتميز شوربة البروكلي بأنها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والبوتاسيوم، ولها تأثير ضد الالتهابات وتحسن الجهاز المناعي.

- البقوليات لا غنى عنها في هذا الفصل، فهي تحتوي على عناصر أساسية للجسم كالبروتين والألياف والحديد والكالسيوم وفيتامين «ب»، وهي تعتبر بديلاً للحوم، كما أنها تمنح الجسم الشعور بالنشاط والحيوية.

- يفضل تناول السحلب، فهو منشط قوي ويشعر الجسم بالدفء، ويخلص من ألم القولون والمعدة.

- يجب تناول مشروب الكيوي الذي لا يحتوي على سعرات عالية، ويقوي الجهاز المناعي والقلب.