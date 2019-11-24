صاحبة كشك تبيع ملابس مجانا لغير القادرين في بنى سويف: "خُد اللي يعجبك"

مبادرة إنسانية، دشنتها عبير جمال صاحبة كشك لبيع التمور في مدينة بني سويف، تتضمن عرض ملابس مجانا لغير القادرين، واضعة عدة لافتات تحمل المعنى نفسه، من بينها "كلنا واحد، خُد اللي يعجبك ببلاش وبدون إحراج".

"مساعدة الفقراء والمحتاجين وغير القادرين هدف سامٍ يجب أن نسعى جميعاً نحوه، فجميع الأديان تحث على كفالتهم، وفكرة توفير ملابس لهم بالمجان ما هي إلا مساعدة بسيطة، وفي حدود الإمكانيات المتاحة لي"، حسب صاحبة الـ 35 عاماً.

راودت الفكرة ذهن "عبير" عندما كانت مع أصدقائها، ولما أخبرتهم بها أعلنوا مساعدتهم ببعض قطع الملابس التي هم في غنى عنها: "في اليوم التالي أحضرت ستاند كبير، ووضعت عليه الملابس، لتنال الفكرة إعجاب الكثير من المارة، ومنهم من أحضر الملابس ليشارك في تلك المب

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ادرة، وهناك بعض المواطنين أخذوا ملابس لأولادهم دون دفع أي مقابل مادي ودون إحراجهم".

وأشارت إلى أن المبادرة في متناول الجميع، ويمكن أن يشارك بها أي مواطن: "سبب اختياري لمكان المبادرة بجوار الكشك الخاص بي، لوقوعه في منطقة حيوية بجوار مديرية التضامن الاجتماعي، حيث يمر من أمامي على مدار اليوم العديد من الحالات المحتاجة والفقيرة وأسمع منهم دائماً مشاكلهم في عدم توفير ملابس لأبنائهم"، لافتة إلى أن لديها ملابس جديدة وأخرى مستعملة لكنها بحالة جيدة، حيث يجرى تنظيفها وغسلها وتغليفها بشكل جيد يحفظ كرامة وآدمية من بحاجة إليها.