افعلي ولا تفعلي.. أخطاء تجميلية تضر بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تسعى الفتيات دائمًا للظهور ببشرة نضرة وإطلالة أنيقة، خاصة في المناسبات الهامة وفي سبيل ذلك قد ترتكب بعضهن أخطاء دون قصد تسبب أضرارًا لبشرتها.

لذا تجنبي أي من الأخطاء السبعة التالية إن كنتِ تفعلينها لتحصلي على إطلالة رائعة، وبشرة نضرة وفقًا للدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في تصريحاتها لمصراوي:

- إذا كنتِ تريدي إجراء تقشير كيميائي لبشرتك يجب أن يكون قبل المناسبة بمدة لا تقل عن شهر.

- استخدمي حقن الفيتامين التي تساعد في نضارة بشرتك قبل موعد المناسبة بأسبوع حتى لايصاب وجهك بالتورم.

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- إجراء بوتكس إذ كنتِ ترغبين بمدة لا تقل عن شهر حتى ىتحصلين على نتيجة أفضل.

- لا تجربي شيئًا جديدًا على بشرتك من المكياج حتى لا يسبب مشاكل لبشرتك ويزيد من قلقك.

- تجنبي إزالة الشعر الزائد في بشرتك يوم المناسبة.. ويجب إزالته قبلها بيومين.

- لعمل ليزر لوجهك يجب أن يكون قبل المناسبة بـ15 يومًا لعدم إصابة بشرتك بالتهابات واحمرار.

- تجنبي تنظيف شديد لبشرتك قبل المناسبة بيومين، لأن البشرة تكون في هذا الوقت معرضة للالتهابات.