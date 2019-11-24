بطرق بسيطة.. تعرفي على كيفية شراء الطعام الطازج من السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

نستهلك يوميا أطعمة كثيرة من الشارع والأسواق، وقد تكون هذه الأطعمة فاسدة أو منتهية الصلاحية.. فكيف نتجنب الخداع من الباعة هذا ما سنعرفه في السطور التالية بحسب ما أورده موقع برايت سايد.

- الجبن

تذوقي قطعة من الجبن والمسيها قبل الشراء، واعتمدي على شم نكهة الجبن لتتأكدي أنها أصلية وليست مصنعة.

- الأناناس

الذهبي هو اللون الأصلي لهذه الفاكهة، فإذا وجدتي أي بقعة بيضاء عليها يعني ذلك أنها غير ناضجة.. ابتعدي عن رائحة الأناناس المخمرة، أو ذات اللون البني.

- الفراولة

تعد الفراولة من أسرع الفواكه التي تفسد سريعا، لذا تجنبي أن يكون عليها بقعا من الخارج.. ويمكنك الضغط عليها فإذا كانت صلبة فهي سليمة.

- الطماطم

اختاري الطماطم الحمراء الصلبة فهي الأفضل دائمًا، وابتعدي عن اللينة لأنها ستفسد سريعًا، وكذلك ابتعدي عن الطماطم التي ليس لها رائحة على الإطلاق.

- اللبن

هناك طرق متعددة إما بلمس بضعة قطرات منه وفركها باليد، أو وضع جزء منه داخل طبق ووضع ملعقتين كبيرتين من الملح، فإذا تحول للأزرق فهذا يعني أن جودته منخفضة أو مضاف له مواد حافظة.

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- الخبز

تأكد من وجود فجوات يدخل منها الهواء عند شراء الخبز.. كذلك اختار القطع التي لها قشرة غير صلبة.

-العسل

تستطيع التفريق بين العسل الحقيقي والمزيف من خلال عدة طرق، أولها باللمس فإذا كان مزيفا سيبقى سريع الانزلاق من على أصابعك وليس ثقيلًا. أو يمكنك وضع ملعقة عسل على كوبين من الماء، إذا وجدته يذوب فهذا يعني أنه مزيف ومليء بالسكر، أما إذا استقر في قاع الكوب فهو نوع جيد.

- البيض

لاحظ قشرة البيضة إذا وجدتها ناصعة ولامعة فهي جيدة، ومن الأفضل شراء البيض المخزن في الثلاجات.

-اللحوم

انتبه جيدًا لأجزاء اللحوم بالكامل، وتحقق من عدم وجود كدمات على أي جزء منها أو رائحة حمضية، ويجب أن يكون لونها حيوي.

- السمك

انظر جيدًا في عين السمكة إذا وجدتها واضحة ولامعة فهذا يعني أنها طازجة، كذلك الخياشيم الحمراء تعني أنها سليمة، وغير فاسدة.