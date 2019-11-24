رانيا يوسف مختلفة وكندة بلا قيود.. إطلالات رابع أيام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

تألقت نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالات متنوعة جمعت بين القصات الكلاسيكية والكاجوال الأنيقة. نستعرض لكم أبرزها في السطور التالية:

- شيرين رضا بإطلالة أنيقة:

تألقت شيرين رضا بلوك ناعم عبارة عن بنطلون باييت "high waist" من القماش اللامع أخذ قصة "wide leg pants" باللون الفضي المرصع بالخطوط البراقة.

وأكملت إطلالتها بحزام رفيع على منطقة الخصر بنفس لون وخامة البنطلون مع بلوزة بيضاء وتوب بيج، ونسقت معهما معطفًا طويلًا من الفرو البيج الداكن.

واختارت الفنانة تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين مع مكياج ناعم بدرجات الترابي اللامع، وحقيبة سواريه صغيرة الحجم "Baguett" سوداء مزينة ببروش على شكل جمجمة، ومن الأسفل ارتدت حذاء كلاسيكي أسود.

- رانيا يوسف تتألق بالأبيض القصير:

وبالنسبة للفنانة المثيرة للجدل دائمًا بإطلالاتها، رانيا يوسف، فاختارت فستانًا قصيرًا أبيض بدون أكمام مزين من الأعلى بياقة وأزرار دائرية سوداء. وجاء الفستان من الأسفل بقصة "Pencil Skirt" مزينة بسحاب معتمدة حزام رفيع من الجلد باللون الأبيض من علامة "elisabetta franchi".

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وأما الحذاء فاختارته أبيض مزين برباط كاحل من الساتان على شكل فيونكة من علامة "louboutinworld" مع كلاتش من الجلد اللامع، وصففت شعرها ليكون منسدلًا مع مكياج نيود مائل للكاشمير ورسمة عيون سموكي.

- كندة علوش تختار بليزر

ابتعدت الفنانة اللبنانية كندة علوش عن الطابع الرسمي، واختارت لنفسها بليزر كاجوال زيتي بأكمام طويلة مزين بالتطريزات، ونسقت معه فستانًا قصيرًا أسود مع بوت طويل وكلاتش لامع من نفس لون الفستان.

كما اعتمدت تصفيفة شعر منسدل على الجانبين مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية.

- بشرى بفستان أسود قصير

الفنانة بشرى هي أخرى اختارت اللون الأسود في إطلالة اليوم الرابع بفستان قصير بصيحة الأكمام الطويلة جاء مزينًا بالخطوط الذهبية العمودية، وطبقات من الكشاكش الضيقة من الأسفل بدرجات الذهبي.

ونسقت كلاتش أسود بإكسسوار ذهبي مع تصفيفة شعر الويفي واسعة ومكياج قوي ركزت فيه على رسمة العيون السموكي، وأحمر الشفاة النحاسي المائل للبني.