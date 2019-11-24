“شاهد” فيديو مثير لحفل زواج رياضية كويتية شهيرة من إيطالي يشعل مواقع التواصل وجدل بشأن ديانة الزوج

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة جدل واسعة، عقب انتشار فيديو من حفل زفاف الرامية الكويتية شهد الحوال على رجل إيطالي الجنسية.

وأظهرت مقاطع فيديو إطلالة العروس بفستانها الأبيض مع زوجها الإيطالي على أنغام أشهر أغنية خليجية شعبية للزفة.

كما أظهرت لقطات أخرى مشاهد رومانسية ولحظة تسليم أبو العروسة ابنته للعريس وسط حالة من الفرحة بين المعازيم.

وانهالت التغريدات حول الواقعة، إلا أن النقطة التي كانت محل جدل هو ديانة الزوج، حيث ظهر رفض واضح لهذا الزواج واصفين إياه بالباطل لأنه محرم إذا لم يكن الزوج قد أسلم.

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وعلق أحد النشطاء:”مو موضوع نؤيد او ما نؤيد المشكله اذا مو مسلم يعنى زواجها بااااطل ومحرّم تعيش معاه بالحرام، اما اذا كان مسلم هذا يرجع الى العادات والتقاليد طبعا لا”

بينما أشار ناشط آخر إلى أن الزوج الإيطالي أعلن إسلامه وحضر الكويت وخطبها بشكل رسمي من والدها.

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