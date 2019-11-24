العثور على جثة النجمة الكورية "جو هارا" بعد انتحارها بمنزلها في سيول

تسبب نبأ العثور على جثة نجمة الـ"كي بوب" جو هارا (Goo Hara)، منتحرة في شقتها بـ"سيول" عاصمة كوريا الجنوبية، في حزن شديد لمتابعيها ومحبيها حول العالم، وتصدر اسمها محركات البحث، لتصبح "تريند جوجل" في الساعات القليلة الماضية.

وكانت جو هارا بدأت جولتها الفنية باليابان قبل أيام قليلة، للترويج لألبومها الجديد، ولكن الجميع تفاجأ بإقدامها على إنهاء حياتها بنفسها، اليوم، وهذا بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتأتي وفاة النجمة الشهيرة بعد محاولتها الانتحار قبل 6 أشهر، وقالت الشرطة إن ذلك لن يمنع من التحقيق في ملابسات الوفاة التي تم اكتشافها اليوم.

وسبق أن اعتذرت المغنية الكورية لمحبيها بعد أن تسببت في ضجة لنبأ انتحارها، حيث أشعلت ردود فعل قوية بين المعجبين، حين كتبت على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "وداعًا"، لكن الشرطة اقتحمت منزلها ونقلتها إلى المستشفى، وقالت جو هارا لصحيفة "سانكي سبورتس" بعد أيام من شفائها: "أعتذر عن التسبب في إزعاج الجميع، وفيما يتعلق بصحتي فإني أتعافى، كنت أعاني من مشكلات نفسية، لكن من الآن فصاعدًا، سأحاول أن أكون أفضل".

ولكن جو هارا ليست الأولى، حيث أن هناك نجوم كوريين أيضًا، سبقوها بالإقدام على خطوة الانتحار.

Advertisements

واجه العديد من نجوك الـ"كي بوب" ضغوطًا نفسية هائلة، وعلى الرغم من أن هذه الضغوط شائعة بين المشاهير في جميع أنحاء العالم، إلا إنها تتضخم بكوريا، نظرًا لأنها تتمتع بأسرع إنترنت في العالم وأعلى استخدام للهواتف الذكية، وعلى صعيد آخر، فإن المحظورات المتعلقة بالمرض العقلي تُبعد الكثيرين عن طلب المساعدة الطبية، لاسيما وإن كان الشخص من الشخصيات العامة.

وفي الشهر الماضي، عُثر على النجمة الكورية المشهورة، سولي، ميتة في شقتها بعد كفاح مع مرض الاكتئاب، وجدير بالذكر أنها كانت مع النجمة جو هارا في نفس الفرقة الغنائية، والتي حملت اسم "كارا للفتيات".

وفي ديسمبر 2017، أيضًا انتحر الفنان الكوري "كيم جونغ هيون"، بعد معاناته من الاكتئاب، وقال في رسالة وداعه: أنا محطم من الداخل، الاكتئاب استهلكني، ولم أتمكن من التغلب عليه".