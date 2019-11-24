دينا تطلب الطلاق: "رد مراته الأولى وطردني من الشقة ومش راضي يطلقني"

تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية ضحيتها الأولى الأطفال، الذين يواجهون مشكلات نفسية واجتماعية تنعكس بالسلب عليهم طوال رحلة حياتهم.

"جوزي رد مراته أم عياله بعد ما اتجوزني بسنتين وطردني من شقتي، ورجعها على عفشي وحاجتي، وقالي أنا مش هطلقك روحي أقعدي عند أهلك وأنا هجيلك كل أسبوع خميس وجمعة، وهي تقعد في الشقة عشان العيال"، كانت هذه أولى كلمات "دينا. ف" صاحبة الـ 30 عاما، أمام محكمة الأسرة بالزنانيري، بعدما أقامت دعوى طلاق للضرر حملت رقم 2199 لسنة 2019.

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تقول دينا في حديثها لـ "الوطن" إنها تزوجت منذ عامين، وكان زوجها منفصل عن زوجته، وأكد لها أنه عندما تقدم لها باستحالة العشرة بينه وبين زوجته السابقة أنه لا يوجد أي نيه لردها مجددا، وبعد الزواج تغيرت الأمور، وبدأت الأمور تعود إلى طبيعتها، وفوجئت برده لزوجته وعودتها إلى شقتي: "قالي مينفعش تقعدي هنا عشان مراتي والعيال جاين، وانزلي روحي عند أهلك اقعدي معاهم وأنا هبقى أجيلك هناك، وأما قولتله طلقني واديني حاجتي قعد يتحجج ويقولي مقدرش استغنى عنك وأنا بحبك ومرضيش يطلقني".

تتابع الزوجة حديثها بأنها منذ ذهابها لبيت والدها وزوجها لم يسأل عنها سوى بالمكالمات الهاتفية على فترات متباعدة تكاد تصل المدة بين المكالمة والأخرى إلى أسبوع أو أكثر، وعندما تحاول الاتصال به لم يرد على مكالمتها ويعاود الاتصال بها بعد أيام: "مبيكلمنيش غير كل فين وفين، وأما أكلمه يكنسل عليا وميردش ويكلمني بعدها بكام يوم ويوم ما جه قعد اتكلم معايا شوية ومشي زي ما أكون مش مراته وليا حق عليه".

لذلك أقامت الزوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بعد رفضه تطليقها ورد زوجته السابقة في شقتها.