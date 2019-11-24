الجندي: الطلاق لا يقع إلا بختم النسر.. والشفوي خرب البيوت وشرد الأسر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الفتوى التي أطلقها بعدم وقوع الطلاق الشفوي، أنقذت ملايين البيوت من الخراب، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأضاف "الجندي"، أن الطلاق الشفوي وراء خراب البيوت وتشريد الأسر، ونتج عنه أطفال الشوارع، وأن كل زوجة توافق أن يطلقها زوجها دون وثيقة طلاق لا تلوم إلا نفسها، منوها أن الطلاق الشفهي يُعد تلاعبًا بالدين.

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وكان الشيخ خالد الجندي، أكد في تصريحات سابقة له، أن الطلاق يجرى عند مأذون كما أمر الإسلام، لأننا لا نعترف بالطلاق الشفهي، مستطردًا: "دة مش كلامي أنا، الشيخ سعد الهلالي أكد كلامي دة، والشيخ محمد أبو زهرة قاله، والشيخ جاد الحق والشيخ أحمد عمر هاشم قالوه".

واستنكر الجندي، إطلاق بعض الدعاة والمشايخ وعلماء الأزهر فتاوى تبيح الطلاق الشفوي، قائلًا: "يا مشايخ اتقوا الله في نسائنا ونساء المسلمين، الطلاق الشفوي لا قيمة له ولا وزن له"، حيث لا يجرى نقل ملكية شيء إلا مكتوبًا وليس بالكلام، وكذلك الطلاق، كما أن الطلاق لا يقع إلا بختم النسر.

وأوضح أنه يجب على المسلمين أن يستفيقوا من الكوارث التي يسببها المشايخ بسبب كلامهم، مضيفًا: "كلام المشايخ يهدم زواج نساء المسلمين بمجرد كلمة، وكلامهم غير منطقي".