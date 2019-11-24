"الطماطم" شبكة عروسة باكستانية

على عكس ما هو شائع في الوسط الباكستاني حيث العروس التي يغطي رقبتها وجبهتها وكذلك كفيها الذهب، ظهرت عروس باكستانية مرتدية إكسسوارات من الطماطم يوم زفافها.
خروج العروس بهذا المشهد، أثار حفيظة الكثير لاستنكارهم فعلتها حتى بات مقطع الفيديو حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ولجأت العروس لاستبدال الذهب بالطماطم كنوع من الاحتجاج على ارتفاع نسبة التضخم في باكستان وزيادة أسعار السلع الأساسية، وأن سعر الطماطم أصبح يشبه أسعار المعادن الثمينة كالذهب.
البعض شكك في الواقعة، مؤكدين أن الغرض من الفيديو كان السخرية فحسب.
ووفقًا لموقع " hindustantimes" فإن الطماطم بدأت أسعارها ترتفع بداية من سبتمبر الماضي، ووصلت إلى 400 روبية باكستانية.
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