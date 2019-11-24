بعد حسم النيابة الجدل بشأن وفاة الطالبة شهد به.. تعرف على أعراض الوسواس القهري

حالة من الغموض سيطرت على الجميع، عقب انتشار أخبار اختفاء شهد أحمد كمال، الطالبة بالفرقة الثانية، بكلية الصيدلة، والمعروفة إعلاميًا بـ"الطالبة شهد"، التابعة لجامعة السويس، والتي غادرت منزل أسرتها، بمدينة الإسماعيلية، في ظروف غامضة، منذ مطلع الشهر الجاري، حتى عثرت الأجهزة الأمنية، على جثتها، ملقاة في مياه النيل.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على الواقعة، منذ أن اختفت شهد في 7 نوفمبر، أصدر النائب العام، قرارا بانتفاء الشبهة الجنائية في واقعة العثور على شهد كمال المعروفة إعلاميا بـ "الطالبة شهد"، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن معاناة الطالبة شهد أحمد، من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس انتقلت من محل إقامتها بمدينة العريش؛ للإقامة مؤقتاً بوحدة سكنية استأجرها والدها بمدينة الإسماعيلية، أقامت فيها مع صديقة لها، وذلك لتكون قريبة من جامعتها، ومنذ شهر سابق على وفاتها عادت إليها ذات الأزمة النفسية، والتي سببت لها أرقاً منعها من النوم أكثر من ساعتين يومياً، ولاستمرار معاناتها من الوسواس القهري.

ويقدم هُن أعراض الوسواس القهري، وفقًا لموقع"مايو كلينيك".

أعراض الوسواس القهري

قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري بأعراض الهواجس أو الإكراه أو كليهما، يمكن أن تتداخل هذه الأعراض مع جميع جوانب الحياة، مثل العمل والمدرسة والعلاقات الشخصية، والهواجس عبارة عن أفكار متكررة أو حث أو صور ذهنية تسبب القلق.

تشمل الأعراض الشائعة

- الخوف من الجراثيم أو التلوث.

- أفكار محظورة غير مرغوب فيها تنطوي على الجنس أو الدين أو الأذى.

- الأفكار العدوانية تجاه الآخرين أو الذات.

- وجود أشياء متناظرة أو في ترتيب مثالي.

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- الإكراه هي سلوكيات متكررة يشعر الشخص المصاب بها، الوسواس القهري بحاجة إلى القيام به استجابة لفكر هوس، وتشمل الدوافع الشائعة ما يلي:

-التنظيف المفرط أو غسل اليدين.

- طلب الأشياء وترتيبها بطريقة محددة ودقيقة.

- التحقق بشكل متكرر من الأشياء، مثل التحقق بشكل متكرر لمعرفة ما إذا كان الباب مغلقًا أم أن الفرن مغلق.

- لا يمكنه التحكم في أفكاره أو سلوكاتها، حتى عندما يجرى التعرف على تلك الأفكار أو السلوكيات على أنها مفرطة.

- يقضي ساعة واحدة على الأقل يوميًا على هذه الأفكار أو السلوكيات.

- لا تشعر بالسعادة عند أداء السلوكيات أو الطقوس، ولكنها قد تشعر بالراحة لفترة وجيزة من القلق الذي تسببه الأفكار.

يواجهون مشاكل كبيرة في حياتهم اليومية بسبب هذه الأفكار أو السلوكيات.

بعض الأفراد الذين يعانون من الوسواس القهري يعانون من اضطراب التشنجات اللاإرادية.

التشنجات اللاإرادية الحركية وهي حركات مفاجئة وجيزة ومتكررة، مثل وميض العين وحركات العين الأخرى، وتظليل الوجه، وتهتك الكتف، وتهجين الرأس أو الكتف، وتشمل التشنجات اللاإرادية الصوتية الشائعة إزالة الحلق أو استنشاق الأصوات أو شخيرها.