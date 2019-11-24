"أزياء سوداء قصيرة".. أول ظهور لـ غادة عادل عقب خضوعها لعملية جراحية

بأزياء سوداء قصيرة، أطلت الفنانة غادة عادل في أول ظهور علني لها، عقب خضوعها عملية جراحية بعد إصابتها بـ"الزائدة"، خلال حضورها حفل عيد ميلاد الفنانة التونسية هند صبري، الذي فاجئها به زوجها وصديقتها المقربة "حنان"، منذ أيام، بحضور عدد كبير من الفنانين.

وظهرت "غادة" بإطلالة سوداء لامعة، والتي تميزت بأنها قصيرة وغير منقوشة، إضافة إلى جوارب منقوشة بـ"دانتيلا" وتسريحة شعر "إنسيابية"، مشاركةَ متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورتين لها خلال حفل عيد الميلاد.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على ما يزيد على 51 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أجمل غادة في الدنيا"، و"منورة يا غادة"، و"بنحبك".

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تفاصيل عيد ميلاد هند صبري

الاحتفال بعيد الميلاد، أعده زوج الفنانة التونسية بصحبة صديقتها المقربة "حنان"، فى إحدى القاعات بالقاهرة الكبرى، دون أن يخبرها، وفقا لما ذكرته "بوسي"، وسط دعوة عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين وصناع السينما، بينهم: يسرا ومنة شلبي وليلى علوي وإلهام شاهين وتامر حبيب، فضلا عن كندة علوش وبشرى وبسمة وإنجي علي وغادة عادل.

دخلت "هند" بأزياء تحمل اللون الأخضر، و"بالطو" طويل، يحمل اللون البني الفاتح، على أنغام أغنية "أنزل يا جميل على الساحة"، بصحبة زوجها وصديقتها، لتتفاجئ بوجود عدد كبير من الحضور، ما جعلها تبكي عدة مرات في الحفل.

يشار إلى أنه منذ أيام، تعرضت غادة عادل، لوعكة صحية وخضعت لعملية جراحية بعد إصابتها بـ"الزائدة"، وخروجها من المستشفى بعد يوم واحد، وعودتها لمنزلها.