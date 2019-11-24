بالفيديو.. روبي عن ابنتها الوحيدة: "فنانة في نفسها بس أهم حاجة الدراسة"

خلال لقائها مع برنامج mbc trending، تحدثت الفنانة روبي عن ابنتها الوحيدة "طيبة"، وتميزها بموهبتي الغناء والتمثيل.

وقالت روبي: "الحمد لله رب العالمين هي فنانة في نفسها كده"، مؤكدة أنها لن تمنعها من العمل بالمجال الفني، بشرط التفوق الدراسي، والاهتمام بمذاكرتها، متابعة: "أهم حاجة تدرس، وتكون شاطرة، وأكون شايفة إنها شاطرة، وبعدين تعمل اللي هي عايزاه".

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، انتشرت عبر فيس بوك، صورة، للفنانة روبي تجمعها بابنتها "طيبة"، من طليقها المخرج سامح عبد العزيز، خلال تواجدهما في المدرسة، حيث ظهرت "روبي"، وهي تقف بجانب ابنتها التي ترتدي "زِيّ التخرج"، والشبه بينهما واضح كما أجمع رواد السوشيال ميديا، من حيث لون الشعر الأسود والبشرة.

يُذكر أن روبي انفصلت عن زوجها بعد فترة قصيرة من إنجاب ابنتهما، ولم تكشف عن الأسباب وقتها، وأقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بالخلع من زوجها سامح عبد العزيز.