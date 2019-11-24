الامارات | سبايك لي يحفّز مواهب في دبي: حمّلوا عملكم على «يوتيوب» فحسب

شكرا لقرائتكم خبر عن سبايك لي يحفّز مواهب في دبي: حمّلوا عملكم على «يوتيوب» فحسب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الختامي لفعاليات مهرجان ON.DXB في دبي، مشاركة المنتج والمخرج بجائزة الأوسكار سبايك لي، الذي وجّه رسالة تحفيزية لصنّاع الأفلام والمبدعين الإقليميين بتشجيعهم على اتباع شغفهم ومواصلة العمل الجاد لتحقيق النجاح ضمن قطاع صناعة الأفلام المليء بالتحديات.

وخلال مشاركته في جلسة: «قوة وسائل الإعلام»، قال سبايك لي: «لابد أن تحبوا ما تقومون به أكثر من أيّ شيء آخر، لأنّ حبّكم لصناعة الأفلام هو العامل الوحيد الذي سيُساعدكم على الاستمرار خلال عملكم على إنجاز مشاريعكم. لابد لكم أن تعملوا بجد، فالذين يتسمون بالكسل والسلبية لن ينجحوا في تحقيق أيّ إنجاز على الإطلاق».

Advertisements

وأضاف: «يتسم هذا القطاع بصعوبته الشديدة، وكثيراً ما أسمع الطلبة يتحدثون عن صعوبة ما يقومون به، وأبادرهم على الفور بسؤالي: هل من شيء يمكنكم القيام به بسهولة؟ نحن نعمل في قطاع اعتدنا فيه على تلقي الرفض وإغلاق الكثير من الأبواب في وجوهنا.

غير أنّه يتعين عليكم أن تؤمنوا بأنفسكم وبقدرتكم على الاستمرار، إذ إن الانسحاب ليس خياراً وارداً على الإطلاق».

وانسجاماً مع رؤية مهرجان ON.DXB الرامية إلى إبراز المواهب الإبداعية، شجّع لي على الاستفادة من كلّ منصة متاحة بغية الارتقاء بمستويات متابعة أعمالهم. وعن المكان الأمثل الذي يُتيح لصنّاع الأفلام القدرة على عرض أعمالهم وزيادة نسب متابعتها، قال سبايك لي: «ليس من الضروري أن تكون في نيويورك أو لوس أنجلوس، حمّل عملك على (يوتيوب) فحسب. قد يبدو هذا الأمر غير معقول، ولكن العديد من المواهب تكتشف عن طريق الإنترنت، وهذا ما يحصل طوال الوقت».