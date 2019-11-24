نقشة جلد النمر للإطلالات اليومية تمثل الأناقة والرقي بصورة مثالية

تعد نقشة جلد النمر من النقوشات التي لا تزل تحافظ على مكانتها في مجال الموضة العالمية، حيث باتت تعتمد حتى في الاطلالات الكاجوال أو اليومية، فهي تمنح المرأة أناقة ساحرة وملفتة. ابرزي جمالك باطلالة كاجوال بهذا القميص بنقشة جلد النمر باللونين الابيض والاسود، ونسقيها مع السروال الابيض الضيق لتحصلي على اناقة ملفتة ومميزة.

اطلالة اخرى بالقميص ذات نقشة جلد النمر باللون البيج المنسق مع شورت الجينز باللون الداكن ولكن هذه المرة تختارين البلايزر الكلاسيكية باللون البيج ايضاً.

ايضاً لاطلالة كاجوال ملفتة ومميزة بنقشة جلد النمر، يمكنك تنسيق البلوزة بهذه النقشة باللون البني مع شورت الجينز القصير مع الجاكيت السوداء الخفيفة فوقها.

كوني متميزة في اطلالاتك الكاجوال واختاري السروال الضيق بنقشة جلد النمر ونسقيه مع البلوزة الواسعة باللون الزهري لتحصلي على اناقة مذهلة خلال توجهك الى العمل او برفقة او الاصدقاء.

لاناقة اكثر جاذبية في اطلالتك الكاجوال، إختاري التنورة الميدي بنقشة جلد النمر مع الخطوط العريضة باللونين الزهري والابيض ونسقيها مع البلوزة السوداء الموضوعة اسفل التنورة.

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يمكنك التألق ايضاً باطلالة كاجوال بنقشة جلد النمر من خلال اعتماد الفستان القصير بهذه النقشة باللونين الابيض والاسود واختيار الجاكيت الاسود لتنسيقها معه.

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