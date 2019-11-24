"موضة وانتهت".. لا تشتري هذه الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اعتاد الكثير منا ارتداء بعض قطع الملابس التي توجد بالأسواق منذ أعوام دون العلم بأن موضتها أوشكت على الانتهاء بحسب خبراء الموضة الذين تحدثوا إلى موقع "إنسايدر"، ونستعرض لكم أبرزها في السطور التالية:

- الجينز السكيني

انتشرت هذه الصيحة أوائل 2010 وأصبحت قطعة ملابس رئيسية عند الكثيرين. ومن المرجح أن يتم استبدالها بالجينز الفضفاض، بحسب خبيرة الموضة ماري مايكل لاريفي، متوقعة أن تسود الأنواع الأوسع واستايل "البوي فريند" العام المقبل 2020.

- الكعب العالي

انتشر الكعب بطول 10 و 12 و 15 سم منذ العام 2010، خاصة في أوقات المساء والحفلات، وتوقعت خبيرة الموضة ساندي كونوري، أن تختفي لصالح الأحذية الفلات أو الأقل ارتفاعًا للكعب، والأحذية المريحة.

-الريبد جينز

توقعت خبيرة الموضة إيسوك سالام اختفاء "الريبد" خلال فترة قصيرة، لصالح الاتجاهات الكلاسيكية، ونصحت بارتداء بنطلون أسود ضيق بدلًا منه أثناء الحفلات الموسيقية.

- سبوت شولدر

بدأت الـ"سبوت شولدر" في عام 2010، وبرغم أنها لاقت انتشارًا واسعًا ومازالت مستمرة حتى الآن إلا أن خبيرة الموضة سوزان ويكسلر، تتوقع عدم استمرارها خلال العقود القادمة.

- حذاء الـ"شانكي"

انتشرت أحذية الشانكي الرياضية "المتضخمة من الخلف"، منذ النصف الأخير لعام 2010م إلا أنها لاقت انتشارًا أكبر منذ 2019م، ولكن ساندي كونروي لا تتوقع استمرارها لفترة طويلة، وأن يحل مكانها الأحذية المريحة والشبابية الأكثر أناقة.

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- الألوان النيون والمسطردة

قالت إيسوك سالام أن ألوان النيون ستختفي في اتجاهات موضة عام 2020م، وتوقعت كونروي، أن يختفي اللون المسطردة خلال السنوات القادمة، على أن يتم استبداله بلون الزعفران.

- الجينز السكيني

سادت موضة الجينز الأسكيني منذ منتصف العام 2010، ولكن يتوقع خبراء الموضة عدم استمرارها في العام المقبل لصالح الأقمشة الأكثر راحة.

- الدانتيل

توقعت مصممة الأزياء أماندا ماسي عدم الاعتماد على قطع الملابس التي تحتوي على دانتيل خلال 2020، وكذلك البلوزات التي تحتوي على أشرطة عند الصدر.

- الحرير

من المحتمل أن يتم استبدال قطع الملابس التي تشبه البيجاما الحريرية، بمثيلاتها الأكثر راحة خلال العقد المقبل.

- البنطلون المنقوش

يتوقع خبراء الموضة اختفاء هذا النمط من الموضة خاصة مع رواج البنطلونات الرياضية.