دايت البيتزا.. نظام غذائي يفقدك الوزن في شهر واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
عادة ما يرغب متبعو الحميات الغذائية في تناول شريحة واحدة من البيتزا، في حين يمكن اتباع دايت يعتمد على البيتزا لفقدان الوزن دون الشعور بالحرمان من هذه الوجبة.
ولا تعد البيتزا وجبة قليلة السعرات الحرارية على الإطلاق، لكن يمكن التحكم في عدد الشرائح التي يتم تناولها خلال اليوم، والحرص على تناول بيتزا رفيعة بدلاً من السميكة، مع إضافة بعض المكونات الصحية لها مثل الخضروات وصدور الدجاج والجبن قليل الدسم وزيت الزيتون، فضلاً عن تناول السلطة أيضًا للشعور بالشبع والابتعاد عن استهلاك كمية كبيرة من البيتزا، وفقًا لموقع "Very well fit".
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