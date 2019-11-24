9 نصائح ذهبية لحجز أفضل فندق بسعر مناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

يبقى اختيار الفندق المناسب من الصعوبات التي تواجه المسافر أثناء التخطيط لرحلته بعناية ودقة، ويواجه العديد من الأشخاص معوقات كثيرة في الحصول على فندق ممتاز بأسعار مناسبة.

سنتعرف معًا في السطور التالية على أهم النصائح التي يجب اتباعها قبل الحجز، وفقًا لعبد الرحمن حسين، سمسار سياحي بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة شرم الشيخ:

- عليك معرفة مستوى الفندق الذي تود الإقامة فيه، وتصنيفه بحسب عدد النجوم.

- لا تثق بالحجز مع الفنادق من المواقع المجهولة، واعتمد على المشهورة فقط.

- إذا كنت تصطحب زوجتك معك، احرص على وجود وثيقة الزواج ليطلع عليها موظف الاستقبال.

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- احجز مبكرًا لضمان وصولك إلى الفندق معرفة عدد الليالي ومدة الإقامة.

- استخدم جوجل قبل الحجز، وتعرف على مميزات الفندق وسلبياته وخاصة تعليقات الأشخاص على صفحته.

- اختر فندقا قريبا من المعالم السياحية التي تريد زيارتها.

- تأكد من البرامج الداخلية للفندق كالسفاري والرحلات البحرية.

- حاول قبل الحجز الحصول علي عروض أفضل وأسعار مخفضة.

- اختر فندقًا يطل على مناظر جذابة للاستمتاع بالرحلة، ولإقامة سعيدة.