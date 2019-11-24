بـ 7 حيل بسيطة... هكذا تخفين آثار نزلات البرد بالمكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تتعرض كثير من الفتيات خلال فصل الشتاء لنزلات البرد التي ينتج عنها جفاف البشرة واحمرار الأنف وانتفاخ العينين، وتضطر بعضهن للذهاب إلى العمل يوميًا أو حضور مناسبات خاصة.. وفي السطور التالية نقدم لك مجموعة من النصائح والحيل التي تساعدك على إخفاء آثار البرد والأنفلونزا، وفقا لخبيرة التجميل سلمي مجدي:

- احرصي قبل وضع الميكاب على عمل ماسك قناع الوجه لإزالة الجلد الميت، لأن البشرة تكون أكثر جفافًا عند الإصابة بالبرد.

- ضعي كريم مرطب على بشرتك قبل الفاونديشين لتحصلي على بشرة نضرة.

- لا تكثري من البرايمر، وأضيفي نعومة ونضارة على البشرة لضمان المكياج لفترة أطول.

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- اسخدمي فاونديشين كريمي دون إضافة بودر حتى يرطب بشرتك الجافة من آثار البرد.

- استعملي الكونسيلر أيضًا لإخفاء آثار البرد في منطقة العينين ليخفي مظهر إرهاق العينين.

- ينصح باستخدام بلاشر من النوع الكريمي ليمنح بشرتك نضارة وحيوية.

- ضعي هيلايتر كريمي بكميات قليلة مناسب لبشرتك لإبراز ملامح وجهك.