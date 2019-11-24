سكينة في قلم روج.. ومخدرات في الشامبو: أغرب محتويات حقائب السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحمل المسافرون دائمًا أمتعة عديدة في حقائهم التي تزداد مع طول مدة سفرهم، وربما يكون من بينها ما يُحرج أو يكون خطرًا وغير قانوني.. ونرصد لكم أغرب الأشياء التي حاول هؤلاء حملها إلى الطائرات في 2019، بحسب ما أوضح موقع "إنسايدر" الأمريكي:

- قنبلة نحاسية

بحسب أحد ضباط مطار لاجواردو، قال إن أحد الركاب حاول إدخال قنبلة يد نحاسية، محذرًا من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إدخال هذه الأشياء غير القانونية إلى الطائرة لأنها قد تؤدي إلى السجن.

- بلطة حادة

حمل عريس يُدعى ليك بلطة هدية من أحد المدوعيين بحجم 10 بوصة داخل حقيبة سفره بولاية فيرجينيا في أمريكا.

- سكين داخل قلم روج

تحظر شركات الطيران السفر بأي سكين مهما كان حجمها صغيرًا، لذا حاول أحد الركاب إخفائها داخل قلم روج، لكن السلطات بمطار ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية اكتشفته.

- روث بهائم

رغم عدم وجود سبب منطقي يجعل أي شخص يحتفظ بروث البهائم، إلا أن أحد المسافرين من ولاية ألاسكا حاول أن يحمل معه شنطة تحتوي على فُضلات حيوان الغزال الأمريكي. وحمل الفضلات غير محظور قانونًا لكن شركات الطيران لديها قواعد بمنع الروائح الكريهة على متن الطائرات.

- ثعبان

لا تحظر شركات الطيران حمل الأفاعي على متن الطائرات، ولكن تمنعه مع المسافرين. لذلك ترك أحد المسافرين أفعى يبلغ طولها 15 سم في صالة المطار وسافر وحيدًا بولاية نيوجيرسي.

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- سبراي الفلفل الأسود

تمنع شركات الطيران حمل سبراي الفلفل الأسود، وتعتبره من المواد الخطرة، إذ يستخدم في حماية الفتيات من التحرش عند رشه على العين، وتعتبره من المواد الخطرة التي يجب منعها على متن الطائرات.

- عظام

حاول أحد المسافرين السفر مع عظام حوض لحيوان، ورغم أنه غير ممنوع قانونًا لكن ليست جميع الشركات تسمح بذلك.

- مسدس للورق

منعت السلطات في مطار نيوآرك لفائف ورق تواليت بسبب تشبهها مع المسدس. وتمنع مثل هذه الديكورات لأنها تزيد من وقت الفحص والتفتيش.

- كوكايين

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل كولومبي حاول تهريب 15 كيلو من الكوكايين داخل زجاجات الشامبو، من خلال مطار جورج بوش الدولي، بقيمة 400.000 دولار.

- شفرة حلاقة

وضع أحد المسافرين شفرة حلاقة داخل حذائه.