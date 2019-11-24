صور.. لطيفة بـ"جامب سوت" مستوحى من "الكوفرتة" ضمن كوليكشن "تيتة"

كانت لطيفة التونسية أمس، هي النجمة التي أحيت الحفل الختامي لمؤتمر أفريقيا 2019، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقررت لطيفة أن تطل بملابس مختلفة حيث اختارت "جامب سوت"، من اللونين الأزرق والأبيض مستوحى من "الكوفرتات" المصرية القديمة.

ويأتي اختيار لطيفة من مجموعة أزياء المصمم المصري مهند كوجاك، ضمن مجموعته "تيتة"، والتي أطلقها في أكتوبر الماضي بالتزامن مع ذكرى رحيل جدته الأولى، حيث كتب على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "ذكراكِ أصبحت كنزي الذي آخذه معي كل مكان أذهب إليه، ‏رحلتها الطويلة كانت مؤلمة، ولكن وجهها أوجد طريقه لجذبنا".

وأحدث هذا الكوليكشن ضجة كبيرة حينها، لتشابه الملابس المصممة إلى حد كبير مع الكوفرتات المصرية الموجودة في كل بيت تقريبا.

لطيفة تتعرض لسخرية

على إثر ما ارتدته الفنانة لطيفة تعرضت لسخرية من قبل رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين التعليقات على صورتها، "لطيفة قررت تستغل الكوفرتات القديمة"، و"انتي لابسة كوفرتة ليه؟".

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مهند جوكاك محب الاختلاف

وكان مهند كوجاك، قال في تصريحات إعلامية له إنه يحب تصميم الملابس المستوحاة من أقمشة التنجيد، والستائر، ولا يجب تقييد النساء فيما يلبسونه، وهو يهوى التصوير بجانب تصميم الملابس، وهو يصمم فساتين لكبار الفنانات، مثل درة وجميلة عوض، وناهد السباعي.

تفاصيل لوك لطيفة

ارتدت لطيفة كوليه كبير فضي عند فتحة الصدر، ووضعت مكياج ثقيل بأنامل الميكب آرتست الشهير أحمد الخواجة، أما شعرها كان من تصفيف هيثم دهب.