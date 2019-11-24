صور.. كبرت وبقت عروسة.. ابنه أحمد زاهر مطلوبة للزواج عبر"إنستجرام"

"انت بتعرف تعمل إيه.. يا ساتر"، بالطبع تتذكر تلك الكلمات للطفلة "ليلى" ابنة الفنان أحمد زاهر، لو كنت قد شاهدت فيلم "عمر وسلمى"، لكن هذه الصغيرة البريئة كبرت وأصبحت في عمر الزهور.

شاركت ليلى زاهر، متابعيها عددًا من الصور التي بدت خلالها بإطلالة شابة مليئة بالأنوثة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو الأمر الذي أثار اهتمام ودهشة المتابعين، متسائلين: "هي ديه الطفلة ليلى في عمر وسلمى.. كبرت وبقت عروسة".

وظهرت ليلى في الصور بإطلالة كاجول، حيث ارتدت تيشرت أبيض، ونسقت معه "كاردجين" باللون البيج الفاتح، بالإضافة إلى الماكياج الذي أظهرها أكثر رقة وجمالا.

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لقيت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، حيث حصدت قرابة الـ59 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها تعليق والدها الذي تغزل فيها، قائًلا: "يا حبيبتي ربنا يحميكي من عنيا ومن عنين الجميع ربنا يحرسك يا قلبي".

تهافت المتابعون على طلب يد "ليلى" من والدها عبر موقع "انستجرام"، حيث قال أحدهم مشيرًا في تعليقه لوالدها الفنان أحمد زاهر: "يا عمي أحمد أنا بطلب ايد بنتك ليلى متجوزهالي بقى، أنا جيت من الباب"، بينما قال آخر: "عايز مهر كام يا كبير أنا معايا موتوسيكل 2019، ومحدش قدي هنخلص امتا".

يذكر أن ليلي هي ابنة الفنان أحمد زاهر وهي من مواليد 30 أغسطس عام 2003، بدأت مسيرتها الفنية عام 2008 وكانت تبلغ من العمر يومها 5 سنوات، بعد أقنع الفنان تامر حسني والدها بأن تمثل هي وشقيقتها معه في فيلم "عمر وسلمى"، وتوالت أدوارها لاحقا ما بين السينما والتلفزيون.