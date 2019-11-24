سيرين عبد النور بإطلالة ملكية في "the voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

خطفت سيرين عبد النور الأنظار بأناقتها على مسرح "the voice"، إذ ارتدت فستاناً باللون الأحمر الناري، من قماش الدانتيل المخرم، ومزين بالكامل بالزخارف والتطريزات، وقماش الشيفون عند منطقة الصدر، وأتسم الموديل بصيحة "الكاب" الطويل بنفس لون وخامة التصميم، بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد.

واختارت تصفيفه الشعر الناعم المنسدل، مع مكياج قوى فرعوني، وأحمر شفاه ماط باللون الطوبى، واعتمدت إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط متعددة الطبقات، وخاتم مزين بحجر بنفس لون الفستان.