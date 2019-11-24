صبغ الشعر من بينها.. 5 استخدامات صحية للشاي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يحتوي الشاي على خصائص مضادة للأكسدة والشيخوخة والالتهابات، ولا يقتصر استخدامه على الشرب فقط، لكن يمكن استعماله بأشكال عدة للحصول على فوائده الصحية المختلفة.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض الاستخدامات الصحية للشاي، وفقًا لما ذكره موقع "Food.ndtv":

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