محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يحتوي الشاي على خصائص مضادة للأكسدة والشيخوخة والالتهابات، ولا يقتصر استخدامه على الشرب فقط، لكن يمكن استعماله بأشكال عدة للحصول على فوائده الصحية المختلفة.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض الاستخدامات الصحية للشاي، وفقًا لما ذكره موقع "Food.ndtv":
للمزيد عن استخدامات صحية للشاي.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر صبغ الشعر من بينها.. 5 استخدامات صحية للشاي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.