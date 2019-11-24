مع سيروم العين .. وداعا للتجاعيد والهالات السوداء في 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر، إن سيروم العين يعد سلاحًا فعالًا لمحاربة التجاعيد والهالات السوداء؛ ويتوغل في طبقات الجلد العميقة ليرطب البشرة حول العين، ويمنحها مظهرًا مشرقًا يشع شبابًا وحيوية.

وأضافت فيشر، أن سيروم العيون يحتوي على مواد فعالة مثل فيتامين C وحمض الهيالورونيك والرتينول تعمل على تبطين البشرة حول العين وتفتيحها، مشيرة إلى أن السيروم يمتاز بقوام خفيف، ومن ثم تمتصه البشرة على نحو أسرع مقارنة بكريم العيون.

ويمكن الحصول على نتائج ملموسة بعد استخدام سيروم العيون يوميا على مدار 3 أو 4 أسابيع.