إليكِ أحدث صيحة من التنانير المكسرة.. وهكذا نسقتها فرح الهادي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - لم تعد معلومة جديدة أن التنانير المكسرة تتصدر الموضة، فهذا هو العام الثالث على التوالي الذي نتحدث فيه عن تلك القطعة الأنيقة والعصرية.

رغم صعودها ورواجها الضخم، إلا أن كبار المصممين قدموا التنورة المكسرة هذا الموسم بلمسات متجددة وأكثر عصرية. فبعد أن كانت مقتصرة على الأطوال المتوسطة أو الماكسي، صعدت التنورة القصيرة فوق الركبة و مزينة بكسرات البليسيه.

قماش الكاروهات يسيطر على خطوط الموضة



التنانير المكسرة القصيرة تذكرنا بالملابس المدرسية و التي كانت تسيطر على الموضة في أوائل الألفينات، لكنها عادت هذا العام بشكل عصري يبعدها عن الشكل النمطي المعتاد و الذي مازالت تعتمده التلميذات.



التنورة المكسرة القصير اختيار فرح الهادي

فرح الهادي

قبل موسم الشتاء، شاهدنا أشهر الفاشينيستا على انستقرام بتنورة مكسرة قصيرة، مثل فرح الهادي التي اختارت تنورة قصيرة من الجلد باللون الأسود الكلاسيكي، ونسقتها مع بلوزة بيضاء مزينة بأكمام منفوخة وصيحة رباط العنق البارز على شكل فيونكة دراماتيكية، ولأن فرح تميل إلى الملابس الحشمة المناسبة للمرأة الشرقية، لذلك اعتمدت زوج من الجوارب المصقولة مع بوت الكاحل العصري.

يمكنكِ تنسيق التنورة نفسها بستايل يحقق الدفء من خلال اعتماد كنزة صوف بدلاً من البلورزة، كذلك نقترح عليك تنسيق جاكيت منفوخ بلون معدني مع تنورة جلد مكسرة بطول يصل إلى فوق الركبة.

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التنورة المكسرة الكاروهات هي الأبرز

التنورة المكسرة الكاروهات



حسب ما شاهدناه في موضة الشارع في أشهر المدن، يبدو أن التنورة المكسرة ستظهر إما من الجلد، مثلما اختارتها فرح الهادي، أو من الكاروهات، بل ونتوقع الرواج الأضخم للتنورة الكاروهات، لاسيما وأن هذا النقشة تسيطر على الموضة دون منازع.

اعتمدي تنورة مكسرة قصيرة بمربعات الكاروهات مع كنزة صوف ومعطف ماكسي، كذلك، يمكنكِ تنسيقها مع بوت الكاحل على طريقة فرح الهادي، أو انتعال زوج من أحذية البوت المزودة برقبة تصل إلى الركبة.

هذه التنورة تحديداً تناسب كثير من النساء لأن كسرات البليسيه تخفي الأرداف البارزة، لكن بشرط تنسيقها مع زوج من الجوارب الداكنة، أما في حالة اعتمادها دون جوارب، ستكون مناسبة فقط لصاحبات القوام النحيف والمتوسط.

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إليكِ أفكار أخرى لتنسيق التنورة المكسرة القصيرة:

أفكار لتنسيق التنورة المكسرة القصيرة

التنانير المكسرة

التنورة المكسرة مع بوت فوق الركبة

تنورة مكسرة جلد

طرق تنسيق التنانير القصيرة