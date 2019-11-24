اطلالات بريانكا شوبرا في 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تعرف نجمة بوليوود بريانكا شوبرا كيف تنتقي إطلالاتها سواءً في الشارع، أو المناسبات الرسمية أو على السجادة الحمراء. ووبريانكا ليست فقط ممثلة، بل هي مغنية، وناشطة في جمعيات خيرية، وملكة جمال سابقة، ما يعني ضرورة الحرص على نوعية إطلالاتها بحسب المناسبة. وليس هناك من ينكر أنّ ستايل بريانكا شوبرا في الملابس هو في غاية الأناقة، ويبدو أن الممثلة خلقت أسلوباً خاصاً بها. سواءً على السجادة الحمراء أو خلال إنضمامها مع مجموعة نساء رائدات لحضور مؤتمرات، بريانكا شوبرا تبقى تحت أضواء الكاميرا ومترقبي الموضة ومنتقدينها. بين المونوكروم والفساتين المثيرة تابعنا إطلالاتها كي تستفيدي ببعض الأفكار من كيفية تنسيقها إلى مناسبات إرتدائها:
للترويج لأحدث أفلامها في بوليوود،" The Sky Is Pink"، طلّت بريناكا بإطلالة وردية من تصميم ريبيكا فالانس.
خلال إطلالتها في نيويورك ظهرت بفستان زهري مزيّن وحذاء من جيمي تشو مرّصع بالكريستال.
ظهرت بفستان مخملي من الفستق الأخضر أثناء وجودها في مدينة نيويورك.
أثناء ترويجها لفيلمها الجديد في مومباي، ظهرت شوبرا بالساري الهندي المنّقط بالأبيض والأحمر من تصميم Sabyasachi.
نجمة بوليوود بإطلالة من أوسكار دي لا رينتا أثناء حضورها عرض أسبوع الموضة في نيويورك.
بإطلالة كاملة من الجينز أثناء نزهة مع كلبها في نيويورك.
شوبرا بفستان سهرة بقيمة 250 دولاراً أميركياً.
في فستان أسود مثير ومزيّن من جاليا لاهاف.
بريانكا في ثوب لـ "جورج حبيقة" وقلادة من الماس شوبارد على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي.
أثناء مشاركتها في مهرجان كان السينمائي مع زوجها، إرتدت شوبرا فستانًا من اللون الأزرق مزودًا بحزام وقبعة بيضاء.
في أول ظهورلهما كزوج وزوجة، أذهلت بريانكا الحضور في حفلMet Gala بفستان من الفضة والكشكش الأصفر والوردي والرمادي من تصميم دار ديور.
بريانكا بإطلالة سبور مع معطف بالكاروهات باللون البرتقالي والأصفر،وبنطلون جينز أثناء تواجدها في نيويورك.
في بدلة تويد من رالف وروسو وحذاء سيرجيو روسي في مؤتمر "نساء في القمة العالمية".
بإطلالة أنيقة منقطة من تصميم di Lorenzo Serafini خلال تواجدها في نيويورك.
بريانكا بفستان أحمر من توم فورد وحزام معدني.
في فستان أسود للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في حفل توزيع جوائز الأوسكار "فانيتي فير".
في بدلة خضراء من مجموعة مايكل كورس أثناء مشاركتها في عرض أسبوع الموضة في نيويورك.
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